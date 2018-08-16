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Мончи: Н'Зонзи сильнее Малкома

19:28 33 Читати українською
Мончи: Н'Зонзи сильнее Малкома
Стивен Н'Зонзи / Фото: ФК Рома

Спортивный директр Ромы Рамон Мончи сравнил новичка команды Стивена Н'Зонзи и Малкома, который вместо "волков" выбрал каталонскую Барселону.

"Я говорил, что мы подпишем игрока, сильнее Малкома, но необязательно на ту же позицию.

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Разве чемпион мира не сильнее Малкома? Я лично считаю, что сильнее.

Десять дней назад трансфер Н'Зонзи был невозможен по финансовым причинам, но благодаря желанию его агента, который является его отцом, у нас получилось. Мы подписали сильного футболиста", – цитирует Мончи Goal.com.

Теги
Италия Рома Рома Мончи Малком Малком Стивен Н'Зонзи Стивен Н'Зонзи
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