Мончи хочет подписать Тайсона, но ожидает одобрения Ди Франческо

Хавбек Шахтера Тайсон все ближе к переходу в Рому.

Спортивный директор Ромы Рамон Мончи серьезно настроен в подписании бразильского игрока Шахтера Тайсона, но ожидает одобрения такого трансфера главного тренера "волков" Эйсебио Ди Франческо, сообщает издание Il Messaggero.

Рома готова предложить Шахтеру 15 млн евро за Тайсона

Ранее сообщалось, что Рома готова отдать за 30-летнего бразильца 15 млн евро.

В составе Шахтера Тайсон выступает с 2013 года. Недавно в СМИ появилась информация об интересе Сан-Паулу к Тайсону, однако донецкий клуб не спешит отпускать игрока.

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