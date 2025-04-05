В субботу в 31-м туре чемпионата Италии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 31-й тур

Монца – Комо – 1:3

Голы: Мота, 5 – Иконе, 16, Диао, 39, Войвода, 51

Парма – Интер – 2:2

Голы: Бернабе, 60, Ондрейка, 69 – Дармиан, 15, Тюрам, 45

Милан – Фиорентина – начало матча в 21:45

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В первом матче для Монца на своем поле уступила Комо. Главный аутсайдер Серии А сделал очередной шаг к понижению в классе, хотя все начиналось для "бело-красных" более чем хорошо. Уже на 5-й минуте Дани Мота вывел команду Алессандро Нести вперед. Однако еще до середины тайма Комо отыгрался, а на перерыв ушел побеждая. После перерыва Войвода снял вопрос о победителе.

В результате Комо набрал 33 очка и закрепился на 13-й строчке турнирной таблицы Серии А. Монца с 15-ю пунктами безнадежно последняя – до спасительного 17-го места уже 10 баллов.

Интер на выезде неожиданно оступился с Пармой. Дармиан вывел "нерадзурри" вперед в начале встречи, а Тюрам отправил соперников в глубокий нокдаун, забив "в раздевалку". Гости расслабились и после перерыва в течение шести минут пропустили дважды, потеряв, казалось бы, стопроцентную победу.

Интер с 68 очками остается на вершине турнирной таблицы Серии А, однако в случае победы Наполи над Болоньей отрыв от партенопейцев уменьшится до 1 балла. Парма – шестнадцатая.

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