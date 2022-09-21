Бывший игрок Интера стал первым новичком клуба Берлускони и Галлиани после выхода в Серию А. Тем не менее Раноккья сыграл лишь против Наполи, получив в том матче сложную травму.

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Из-за повреждения Андреа пропустит почти весь нынешний сезон. Следовательно, Монца договорилась с 34-летним футболистом о расторжении контракта. Действие соглашения прекратили по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

К слову, на протяжении своей карьеры воспитанник Перуджи успел поиграть за Бари, Дженоа, Сампдорию, Ареццо, Халл Сити и Интер. Самый успешный период Раноккья провел в составе миланцев, с которыми выиграл все национальные трофеи в Италии.

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