В рамках программы дня в 34-м туре Серии А запланировано несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 34-й тур

Торино – Монца – 1:1

Голы: Санабрия, 46 – Капрари, 86

Лечче – Верона – начало в 21:45

Торино в родных стенах расписал ничью с Монцой. Важного турнирного значения поединок не имел, ведь команды де-факто выбыли из борьбы за еврокубки (и еще вопрос, участвовали ли они в ней), а зона вылета тоже слишком далеко. Соперники провели по голу во втором тайме.

За "быков" отличился Санабрия. Это его 11-й забитый мяч в текущем чемпионате – таким образом, Антонио повторил свой рекорд результативности в топ-5 лигах. Последний раз он столько забивал за хихонский Спортинг в сезоне 2015/16.

Ювентус обыграл Аталанту благодаря голу дебютанта – туринцы поднялись на 2 место, сделав заявку на ЛЧ