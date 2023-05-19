Сассуоло и Монца открывали программу 36 тура Серии А. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Обе команды давно гарантировали себе выживание, поэтому завершают сезон в свое удовольствие. Сассуоло действительно несколько расслабился (всего очко в последних трех турах), а вот Монца продолжает приятно удивлять в дебютный сезон на уровне элиты – полуторамесячная беспроигрышная серия (4 победы, 3 ничьи).

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Первый тайм несколько отрицал форму команд. Сассуоло выглядел гораздо лучше и достиг своего в компенсированное время. VAR подсказал полевому арбитру назначить пенальти за игру рукой Иццо. Берарди четким ударом оформил 10-й гол в чемпионате.

Вторая половина оказалась диаметрально противоположной. Монца перехватила инициативу и отыгралась на 60-й минуте. "Джокер" Биринделли пронесся по правому флангу и выкатил передачу для Чурии – 1:1. Вскоре Сассуоло остался в меньшинстве из-за Трессолди, сорвавшего атаку соперника ценой второй желтой.

Гости смогли воспользоваться преимуществом на последних минутах. Пессина обыгрался с партнером, ворвался в штрафную и четко пробил мимо Консильи. Монца продолжила свою замечательную серию и вышла на восьмую строчку. Сассуоло остается 13-м.

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