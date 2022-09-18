Судьбу матча решил единственный гол, автором которого стал Кристиан Гюткьер на 74-й минуте. Нападающий хозяев из пределов вратарской переправил мяч в ворота Перина. На тот момент Юве уже играл в меньшинстве – еще в первом тайме Анхель Ди Мария получил красную карточку за отмашку.

Ювентус в меньшинстве сенсационно уступил Монце, потерпев первое поражение в чемпионате.

Отыграться команда Аллегри не смогла. Для Монцы эта победа стала первой в Серии А, а туринцы впервые проиграли в чемпионате. У Ювентуса после семи туров всего 10 очков и 8 позиция в турнирной таблице. Безвыигрышная серия "Старой синьоры" во всех турнирах составляет уже 5 матчей, а стул под Массимилиано Аллегри откровенно шатается.

Монца, несмотря на победу, все еще находится в зоне вылета. Новичок элитного дивизиона поднялся с последней позиции на 18 место, набрав 4 очка.