Александр Ляказетт, один из лидеров нынешнего Арсенала, попал в сферу интересов Монако, сообщает The Mirror.

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По информации источника, клуб размышляет над планом покупки игрока. Француз может вернуться на родину уже по завершении текущего сезона АПЛ. "Красно-белые" к этому времени будут следить за ним, чтобы обратиться в Арсенал с соответствующим запросом.

В кампании 2020/21 Александр Ляказетт провел 30 матчей, в которых отметился 11 голами и 3 ассистами. Его контракт с "канонирами" заканчивается летом 2022-го.

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