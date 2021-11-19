Лига 1, 14-й тур

Монако – Лилль – 2:2

Голы: Дьятта, 41, Бен-Йеддер, 83 – Дэвид, 5 (пен.), 9

Удаление: Павлович, 78 (М)

Обе команды шли в середине турнирной таблицы и рассчитывали завоевать 3 очка. У Лилля была дополнительная мотивация – прервать серию из 4 матчей без побед.

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Чемпион подтвердил свои намерения ураганной 10-минуткой на старте. Героем "догов" стал Джонатан Дэвид, оформивший дубль. Сначала экс-напарник Яремчука реализовал пенальти за фол против Шеки, а затем воспользовался забросом Джало. Дэвид с 10 голами вырвался в лидеры бомбардирской гонки чемпионата. Монако мог пропускать еще больше, если бы не удачная игра голкипера Нюбеля. Лишь в середине тайма хозяева пришли в себя и начали создавать свои моменты. Пушку Чуамени заблокировал защитник, однако от удара Дьятта уже не спас никто.

После перерыва Монако усилил давление на ворота Грбича. Хорват вытащил удар Фолланда в нижний угол, а перед этим Джало пришлось выносить мяч с ленточки. На 72-й минуте Ковач выпустил еще и Бен-Йеддера, но план камбека очень скоро был усложнен. Павлович, который "привез" пенальти, получил вторую желтую и ушел с поля. Впрочем, это не сломило монегасков. Спасательный мяч забил как раз Бен-Йеддер, прошивший Грбича мощным ударом в ближний угол.

Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 2:2. Монако по крайней мере временно догнал Лион на 7-й строчке, а Лилль остается 12-м,

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