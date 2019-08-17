Монако в меньшинстве разгромно проиграл Метцу, Марсель не смог одолеть Нант

В рамках 2-го тура чемпионата Франции Метц разбил Марсель, Лилль в меньшинстве уступил Амьену.

Чемпионат Франции 2019/20, 2-й тур

Нант – Марсель – 0:0

Нереализованный пенальти: Бендетто, 31

Амьен – Лилль – 1:0

Гол: Гирасси, 70

Удаление: Сумаре, 39

Бордо – Мопелье – 1:1

Голы: Маджа, 70 – Делор, 22

Метц – Монако – 3:0

Голы: Диалло, 11, (пен.), 53, Коад, 66

Удаление: Агилар, 34

Ним – Ницца – 1:2

Голы: Рипар, 45+1 – Сиприен, 10, (пен.), Ганаго, 16

Тулуза – Дижон – 1:0

Гол: Макенго, 54

Метц неожиданно разгромил Монако. Диалло открыл счет на 11-ой минуте, а на перерыв хозяева ушли при численном преимуществе, Агилар получил прямую красную карточку. Метц сумел воспользоваться этим, Диалло и Коад добили монегасков.

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В других матчах тура Марсель на выезде не смог одолеть Нант. Именно гости имели лучший момент, но Бендетто не сумел реализовать пенальти в первом тайме. Лилль в меньшинстве уступил Амьен, победу хозяевам принес Гирасси. Ницца минимально обыграла Ним благодаря голам Сиприена и Ганаго, а Тулуза победила Дижон.