Монако уволил Васильева с должности вице-президента клуба

Вице-президент Монако Вадим Васильев сегодня, 14 февраля, покинул свой пост во французском клубе.

Решение уволить Васильева принял президент клуба Дмитрий Рыболовлев. Связано оно с неутешительными результатами команды в сезоне 2018/19.

Вице-президент Монако Васильев получает 10% от каждой продажи игроков Монако, - Football Leaks

53-летний Васильев работал в Монако с 2013 года. Сначала он был спортивным директором клуба, но в том же году его назначили на должность вице-президента.

Монегаски после 24 туров занимают 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. Команда также вылетела из Лиги чемпионов, заняв последнее место в своей группе и не пробившись в Лигу Европы, а также из внутренних кубков – Кубка Франции и Кубка лиги.

Игуаин, Мората, Пйонтек и еще 7 самых громких трансферов зимы-2019