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Монако уволил Морено – на его место претендует экс-тренер Баварии

18 июля 14:43 - Читати українською
Монако уволил Морено – на его место претендует экс-тренер Баварии
Нико Ковач и Хосеп Гвардиола / Фото ФК Бавария

Монако остался без главного тренера, но вакантное место недолго будет пустовать.

Роберт Морено был уволен с поста главного тренера Монако, сообщает Lequipe.

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Напомним, испанский специалист возглавил монегасков в декабре 2019 года. По информации источника, новым наставником французского гранда станет Нико Ковач, который остается без работы после увольнения из Баварии в ноябре.

По итогам досрочно завершенного сезона Лиги 1 Монако расположился на 9-й строчке.

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Теги
Франция Нико Нико Ковач Монако Монако Роберт Роберт Морено
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