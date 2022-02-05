Лига 1, 23 тур

Сент-Этьен – Монпелье – 3:1

Голы: Амума, 82, Норден, 90, Хазри, 90+2 – Ваи, 11

Монако – Лион – 2:0

Голы: Жан Лукас, 2, Бен Йеддер, 27

Сент-Этьен выиграл второй матч подряд и наконец-то покинул последнюю строчку таблицы. Начало встречи сложилось для "зеленых" провально – Ваи вывел Монпелье вперед. Хозяева терпели весь матч, чтобы взорваться в концовке. Амума, Норден и Хазри за 10 минут превратили минимальное поражение в победу 3:1.

"Он очень толстый – я подумал, что это охранник": экс-игрок Севильи умудрился найти новый клуб с 20 кг лишнего веса

Монако и Лион проводили один из главных поединков тура, но борьбы не получилась. Уже к середине первого тайма монегаски имели комфортное преимущество в 2 гола. Бен Йеддер сначала ассистировал Лукасу, а затем забил сам. Лион набил преимущество по большинству статистических показателей, но это не имело никакого влияния на табло – поражение 0:2.

Монако как минимум временно вырвался на четвертую строчку, сократив отставание от зоны ЛЧ до 6 очков. Лион прервал серию из 7 матчей без поражений – "ткачи" идут лишь восьмыми.

Марсель в матче с семью голами перестрелял Анже – хет-трик Милика приблизил провансальцев к ПСЖ