Монако уступил Бресту, Лилль разгромил Страсбур и возглавил Лигу 1
Состоялись очередные матчи 6-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Лига 1, 6-й тур
Монпелье – Ним – 0:1
Гол: Рипарт, 84
Бордо – Дижон – 3:0
Голы: Один, 12 Калу, 29 Башич, 89
Брест – Монако – 1:0
Гол: Февр, 8
Метц – Лорьян – 3:1
Голы: Ибраима, 44 (пен.), 59, 64 – Хамел, 36
Страсбур – Лилль – 0:3
Голы: Челик, 21 Санчо, 53, Идмаз, 68
Ренн – Реймс – начало в 18:00
Лион – Марсель – начало в 22:00
Лига 1: Ланс неожиданно обыграл Сент-Этьен и сместил ПСЖ на третье место, Ницца победила Нант
Монако на выезде не сумел справиться с Брестом. Хозяева забили быстрый мяч и сумели удержать минимальное преимущество. С таким же счетом Ним неожиданно одолел Монпелье.
Бордо дома разгромил Дижон, соперник не смог ответить даже голом престижа. Форвард Метца Ибраима почти самостоятельно переиграл Лорьян, отметившись хет-триком.
Лилль мощно выглядит в текущем сезоне. На этот раз жертвой "догов" стал Страсбур. Три безответных гола позволили гостям стать лидером турнирной гонки.
Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, "прогулка" Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля