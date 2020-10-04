Лига 1, 6-й тур

Монпелье – Ним – 0:1

Гол: Рипарт, 84

Бордо – Дижон – 3:0

Голы: Один, 12 Калу, 29 Башич, 89

Брест – Монако – 1:0

Гол: Февр, 8

Метц – Лорьян – 3:1

Голы: Ибраима, 44 (пен.), 59, 64 – Хамел, 36

Страсбур – Лилль – 0:3

Голы: Челик, 21 Санчо, 53, Идмаз, 68

Ренн – Реймс – начало в 18:00

Лион – Марсель – начало в 22:00

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Монако на выезде не сумел справиться с Брестом. Хозяева забили быстрый мяч и сумели удержать минимальное преимущество. С таким же счетом Ним неожиданно одолел Монпелье.

Бордо дома разгромил Дижон, соперник не смог ответить даже голом престижа. Форвард Метца Ибраима почти самостоятельно переиграл Лорьян, отметившись хет-триком.

Лилль мощно выглядит в текущем сезоне. На этот раз жертвой "догов" стал Страсбур. Три безответных гола позволили гостям стать лидером турнирной гонки.

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