Игроки Монако с уважением отнеслись к представителям скромного Рюмии-Вальера.

Подопечные Ковача раздавили представителя четвертого дивизиона Франции со счетом 5:1, но после финального свистка провели его коридором с аплодисментами.

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Рюмии-Вальер совершил настоящий подвиг, дойдя до полуфинала Кубка Франции. Команда начинала со стадии 1/128 и выбила шесть соперников. Бороться с Монако на равных не удалось, однако скромный клуб точно заслужил уважение.

Напомним, финал Кубка Франции запланирован на 19 мая. Трофей разыграют ПСЖ и Монако.

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