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Монако согласовал трансфер Головина

06:30 4 Читати українською
Монако согласовал трансфер Головина
Александр Головин / Sky

Российский полузащитник Александр Головин продолжит карьеру в Монако.

Александр Головин вскоре станет игроком Монако, сегодня футболист пройдет медосмотр и подпишет соглашение. Об этом сообщил вице-президент клуба Вадим Васильев.

СМИ уверяют, что Головин обойдется монегаскам в 30 миллионов евро. 22-летнему хавбеку предложили контракт на 5 лет и гарантировали место в основе.

Монако в последний момент убедило Головина выбрать французский чемпионат. Футболист хотел перейти в Челси, поэтому отверг предложение Ювентуса, который считался главным претендентом на него.

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Александр Головин Александр Головин ЦСКА Москва ЦСКА Москва Монако Монако Франция Трансферы
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