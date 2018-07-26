Монако согласовал трансфер Головина

Российский полузащитник Александр Головин продолжит карьеру в Монако.

Александр Головин вскоре станет игроком Монако, сегодня футболист пройдет медосмотр и подпишет соглашение. Об этом сообщил вице-президент клуба Вадим Васильев.

СМИ уверяют, что Головин обойдется монегаскам в 30 миллионов евро. 22-летнему хавбеку предложили контракт на 5 лет и гарантировали место в основе.

Монако в последний момент убедило Головина выбрать французский чемпионат. Футболист хотел перейти в Челси, поэтому отверг предложение Ювентуса, который считался главным претендентом на него.

ЧМ-2018: ТОП-10 игроков, которые стали открытием Мундиаля