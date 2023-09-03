В субботу, 2 сентября, прошли очередные матчи в чемпионате Франции. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 4 тур

Брест – Ренн – 0:0

Монако – Ланс – 3:0

Голы: Синго, 24, игрок №17, 36, Марипан, 59

В бретонском дерби сошлись Брест и Ренн. Команда Бруно Женезьо не может выиграть три матча подряд и вновь продемонстрировала слабую игру. "Пираты" своими несколькими шансами воспользоваться не смогли. В итоге встреча закончилась нулями на табло.

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Одно из главных противостояний было запланировано на вечер. Монако принимал на своем поле Ланс, который просто ужасно стартовал в сезоне 2023/24. Начало встречи трудно назвать активным, команды присматривались друг к другу. Монегаски свой шанс реализовали на 24 минуте после розыгрыша стандарта. Синго, один из новичков команды, удачно выпрыгнул и пробил. Через небольшой промежуток времени подопечные Хюттера удвоили преимущество. Ланс пытался дойти до ворот соперника, но им не хватало последнего паса. Неплохо попытался ворваться в штрафную Ваи, проскользнув между двумя защитниками, впрочем, пробить нападающему не удалось.

После перерыва рисунок игры не изменился. Монегаски проводили опасные атаки, которым никак не мог помешать Ланс. Третий гол Монако забил на 59 минуте с подачи углового. Экс-форвард Арсенала Фоларин Балогун вышел на поле на 74 минуте. Через небольшой промежуток времени он мог ставить точку в матче, выходя один на один, но решил упасть, выпрашивая пенальти. Судья показал желтую.

Подопечные Хюттера продолжают лидировать в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Ланс имеет лишь один балл. Брест и Ренн занимают третью и четвертую строчку соответственно.

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