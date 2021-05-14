Франция, Кубок Франции, 1/2 финала

Рюмийи-Вальер – Монако – 1:5

Голы: Пеже, 20 – Босон, 27 (автогол), Чуамени, 32, Бен-Йеддер, 55, Фабрегас, 78, Головин, 82

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Андердого с четвертого дивизиона неожиданно повел в счете на 20-й минуте. Это Алексис Пеже принял мяч на линии штрафной и мощным выстрелом пробил под перекладину. Правда, "красно-белые" забили в ответ дважды еще до перерыва. Сначала Артур Босон в эффектном прыжке головой забил в собственные ворота, а затем Орельен Чуамени замкнул навес Фабрегаса с углового.

Во второй половине монегаски забили еще три мяча. На 55-й минуте Виссам Бен-Йеддер после активного прессинга на чужой половине оказался на ударной позиции и элегантно перебросил голкипера. На 78-й Сеск Фабрегас дал мастер-класс по исполнению стандартов, пробив с дуги перед штрафной точно в верхний угол. Добил Рюмийи Александр Головин – россиянин отобрал мяч у защитника и спокойно расправился с Делоне.

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