Монако согласовал новый контракт с Софьяном Диопом, сообщает официальный сайт клуба.

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Отныне сотрудничество 21-летнего француза с монегасками рассчитано до лета 2026-го. Несмотря на молодой возраст, Софьян является ключевым игроком Монако, в прошлом сезоне Лиги 1 игрок провел 32 матча, в которых отметился 7-ю голами.

Диоп также появился на поле в матче плей-офф Лиги чемпионов против Шахтера (0:1). Transfermarkt оценивает игрока в 16 млн евро.

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