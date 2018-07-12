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Монако представил выездную форму сезона 2018/19

12:26 90 Читати українською
Монако представил выездную форму сезона 2018/19
Радамель Фалькао в новой выездной форме Монако / ФК Монако

Монако представил выездной комплект формы сезона 2018/19.

Монако на своем официальном сайте представил выездной комплект формы сезона 2018/2019.

Торино приобрел полузащитника Монако Мейте

Форма темно-зеленого цвета без узоров.

Монако по итогам сезона 2017/2018 занял 2 место в турнирной таблице Лиги 1 и попал в групповой этап ЛЧ.

Теги
Футбольная форма Франция Монако Монако
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