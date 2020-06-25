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Монако переживает сумасшедший отток кадров – минус шесть игроков, среди которых лидеры

17:26 - Читати українською
Монако переживает сумасшедший отток кадров – минус шесть игроков, среди которых лидеры
Бакайоко и Слимани / Getty Images

Монако придется серьезно поработать летом, чтобы компенсировать все кадровые потери.

Княжеский клуб на своем официальном сайте объявил об уходе сразу шестерых игроков.

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На правах свободных агентов покидают команду опытный голкипер Диего Бенальо, а также двое воспитанников академии – вратарь Сейду Си и форвард Мусса Силла. Еще трех игроков Монако вынужден вернуть после окончания срока аренды. Это ключевые хавбеки Тьемуе Бакайоко и Адриен Силва, и второй бомбардир монегасков Ислам Слимани. Француз возвращается в Челси, а португалец с алжирцем – в Лестер.

Напомним, Лига 1 приняла решение о досрочном завершении сезона. Монако занял 9 место, снова оставшись без еврокубков.

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