Во Франции продолжился четвертый тур Лиги 1. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 4-й тур

Ницца – Нант – 1:0

Гол: Бога, 56

Осер – Монако – 1:2

Гол: Салису (аг), 74 – Минамино, 45+2, Иленихена, 89

Удаление: Казимир, 68 (Осер)

Ницца после позорного поражения от Гавра (1:3) перед международной паузой одержала победу над Нантом. "Орлята" позволяли сопернику слишком близко подходить к своим воротам и создавать моменты. Нанту не хватило везения и точности, чтобы забить. Ницца взамен свою возможность использовала. Бога на 56 минуте пробил Антони Лопеша, оформив свой второй гол в сезоне.

Монако отправился в гости к Осера. Бургундцы дома играют неплохо, и готовы потрепать нервы любому. Монако сразу забрал контроль над мячом себе. Правда, это не помогло быстро открыть счет. Осер всеми силами сдерживал гостей, которые в свою очередь никак не могли попасть в створ ворот. Минамино прервал черную полоску, оформив гол в компенсированное время.

После перерыва бургундцы остались в меньшинстве, но это их не остановило. Один из прострелов с фланга в штрафную площадь Монако завершился голом. Салису срезал в собственные ворота. Монегаски воспользовались численным преимуществом и все же дожали соперника. Иленихена выпрыгнул выше всех и пробил под перекладину. Следующий матч Монако проведет в Лиге чемпионов, где сыграет с Брюгге.