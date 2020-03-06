Монако отреагировал на длительную дисквалификацию своей звезды за нападение на арбитра

Монако считает чрезмерным наказание Желсон Мартинша за нападение на арбитра во время поединка 22-го тура чемпионата Франции.

"ФК Монако принимает к сведению решение Дисциплинарного коммитета профессиональной футбольной лиги Франции о дисквалификации Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля. Это крайне серьезное наказание.

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Позиция клуба относительно неправомерных действий своего нападающего остается неизменной, но ФК Монако выражает сожаление в связи с чрезмерным наказанием для игрока, который за более чем 200 матчей на высшем уровне ни разу не был дисквалифицирован от игр", – говорится в заявлении Монако на официальном сайте.

Напомним, 24-летний футболист сборной Португалии грубо толкнул арбитра матча после того, как судья показал игроку красную карточку. Как следствие, Мартинш сначала был отстранен от официальных матчей за свою команду, а 5 марта получил официальный вердикт – полгода без футбола.

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