Монако отказал Барселоне в трансфере Бен-Еддера, несмотря на солидную сумму отступных

Барселона не смогла убедить Монако продать своего звездного форварда.

Представители Барсы встретились с руководством Монако, чтобы обсудить возможность подписания нападающего Виссама Бен-Еддера, сообщает Footmercato.

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Каталонцы предлагали французам 80 млн евро за 29-летнего форварда, но монегаски отказались отпускать своего игрока. "Блаугранас" продолжают поиски замены Луису Суаресу, который из-за травмы рискует уже не выйти на поле в нынешнем сезоне.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Бен-Еддер провел 18 матчей, в которых отметился 14-ю голами и 5-ю ассистами.

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