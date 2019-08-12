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Монако оформил трансфер форварда сборной Нигерии – соперника Украины

21:13 81 Читати українською
Монако оформил трансфер форварда сборной Нигерии – соперника Украины
Генри Оньекуру / ФК Галатасарай

Нападающий Эвертона Генри Оньекуру продолжит свою карьеру во французской Лиге 1.

Монако на своем официальном сайте объявил о трансфере нигерийского нападающего Генри Оньекуру. Контракт рассчитан на 5 лет.

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По информации СМИ, "монегаск" заплатили за футболиста 13,5 млн евро. Еще 1,5 млн "ириски" могут получить в качестве бонусов. Что интересно, Оньекуру не провёл ни одного матча на Туманном Альбионе.

Ранее выступал в составе Андерлехта и Галатасарая. Также является игроком сборной Нигерии, которая в сентябре сыграет спарринг против Украины.

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Трансферы Эвертон Эвертон Монако Монако Франция Трансферы Чемпионата Англии Генри Оньекуру Генри Оньекуру
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