Увольнение хорватского специалиста не стало неожиданностью. Об этом стало известно еще в конце декабря. Теперь Монако официально сообщил, что Нико Ковач ушел в отставку. Имя нового тренера сообщат позже. Пока тренировками будет руководить наставник резервной команды Стефан Надо.

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Ковач возглавил монегасков в июле 2020-го. Хорват удачно провел прошлую кампанию, но последние месяцы оказались неудачными. Боссы монегасков недовольны результатами команды в сезоне 2021/22, а последней каплей стало ухудшение атмосферы в коллективе.

В прошлом сезоне команда заняла 3-е место в чемпионате и вылетела от Шахтера в квалификации ЛЧ 2021/22. В текущем чемпионате Франции Монако набрал 29 очков и занимает 6 место. Также "красно-белые" продолжают борьбу в Лиге Европы, заняв первую позицию своего квартета.

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