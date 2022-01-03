Монако и Брюгге объявили о назначении новых тренеров – Филиппа Клемана и Альфреда Схрёдера соответственно.

Как и сообщалось, 47-летний Филипп Клеман стал новым тренером Монако вместо уволенного Нико Ковача. Соглашение с уже экс-тренером Брюгге рассчитано до 30 июня 2025-го, сообщает официальный сайт монегасков.

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Клеман выиграл три последних чемпионата Бельгии: сначала с Русланом Малиновским в Генке, затем два с Эдуардом Соболем в Брюгге. Теперь он попытается повторить свой успех с Монако, который идет только на 6-м месте чемпионата Франции.

Брюгге, из которого ушел Филипп, тоже оперативно нашел нового наставника – им стал экс-тренер Барселоны Альфред Схрёдер. Нидерландец ассистировал Нагельсманну в Хоффенхайме, Тен Хагу в Аяксе и Куману в Барселоне. О назначении 49-летнего Схрёдера бельгийский клуб объявил в Twitter.

Брюгге после 21-го тура Лиги Жупиле идет на втором месте с 7-очковым отставанием от лидера.

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