Монако официально приобрел Мартинша у Атлетико

Атакующий полузащитник Желсон Мартинш продолжит карьеру в Монако.

Руководство Монако договорилось с Атлетико о полноценном трансфере Желсона Мартинша, сообщает официальный сайт клуба.

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24-летний вингер подписал соглашение с новым клубом на 5 лет. О стоимости трансфера не сообщается.

В январе португалец присоединился в Монако на правах аренды и неплохо себя зарекомендовал в новом клубе. За 16 матчей Лиги 1 Мартинш отличился 4-мя голами и тремя ассистами.

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Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Франции Монако занял 17-ю строчку турнирной таблицы.