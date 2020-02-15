Монако, обыграв Монпелье, одержал третью победу подряд и приблизился к лидерам

Монако минимально обыграл Монпелье в рамках 25-го тура Лиги 1. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Франция, 25 тур

Монако – Монпелье – 1:0

Гол: Слимани, 52

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Монако на протяжении всего матча владел территориальным и игровым преимуществом, но забить сумел лишь раз. Классную подачу с углового выполнил Головин, а Слимани сумел выиграть верховую борьбу у защитников и головой, с отскоком от газона, отправил мяч в сетку ворот.

Эта победа стала для Монако третьей подряд и позволила набрать 38 очков (у Монпелье на один пункт меньше). Монегаски, таким образом, поднялись на пятое место в турнирной таблице Лиги 1, но к третьей строчке, которая дает право играть в квалификации Лиги чемпионов, расстояние всего в три очка.