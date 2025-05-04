Состоялись очередные матча 32 тура Лиги 1. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 32-й тур

Тулуза – Ренн – 2:1

Голы: Гбоо, 28, Доннум, 82 – Калимуэндо, 65

Сент-Этьен – Монако – 1:3

Голы: Давиташвили, 65 – Аклиуш, 2, Аль-Мусрати, 68, Балогун, 78

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Если Ренн почти снял вопрос своего пребывания в элите, то вот Тулузе нужна была победа, чтобы улучшить свое положение. Со своей задачей "фиолетовые" справились, набрав 36 очков. Обе команды могут уже начинать планировать следующий сезон.

Монако пришлось приложить усилия, чтобы одержать победу над Сент-Этьеном. "Зеленые" в первом тайме довольно неплохо навязывали борьбу, а отрезками забирали мяч под свой контроль. Впрочем, благодаря Аклиушу монегаски открыли счет. После перерыва Монако дважды забило в ворота хозяев. Сент-Этьену удалось оформить гол престижа.

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