Монако объявил об уходе Йоветича
Опытный нападающий Стеван Йоветич завершил период своих выступлений за французский Монако.
Монегаски объявили об уходе форварда посредством официального сайта клуба.
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Контракт Йоветича с Монако действовал до конца сезона 2020/21. Стороны решили больше не продлевать сотрудничество. Интерес к черногорцу якобы проявляла итальянская Фиорентина, цвета которой он защищал в 2008-2013 гг., а также турецкие гранды.
В прошлом сезоне Стеван Йоветич провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.
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