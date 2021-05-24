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Контракт Йоветича с Монако действовал до конца сезона 2020/21. Стороны решили больше не продлевать сотрудничество. Интерес к черногорцу якобы проявляла итальянская Фиорентина, цвета которой он защищал в 2008-2013 гг., а также турецкие гранды.

В прошлом сезоне Стеван Йоветич провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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