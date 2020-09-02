Контракт с 28-летним нападающим рассчитан до 30 июня 2024-го информирует официальный сайт монегасков.

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Детали сделки не разглашается. Transfermarkt указывает, что Байер получил за Фолланда 15,5 млн евро. В сезоне 2019/20 форвард забил 12 голов и отдал 10 ассистов в 42 матчах всех турниров.

Фолланд выступал за Байер с 2016 года, а перед тем защищал цвета Хоффенхайма и Мюнхена 1860. За национальную сборную Германии провел 10 матчей, в которых забил 1 гол.

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