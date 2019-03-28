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Монако не заинтересован в назначении Моуринью

13:18 26 Читати українською
Монако не заинтересован в назначении Моуринью
Жозе Моуринью / goal.com

Жозе Моуринью не будет работать главным тренером Монако.

Монако не планирует приглашать Жозе Моуринью на пост главного тренера, сообщает rianovosti со ссылкой на источник, близкий к клубу.

Моуринью может продолжить карьеру в чемпионате Франции

"Информация о Моуринью не соответствует действительности. Главным тренером Монако останется Леонарду Жардим", – передает источник.

Ранее в СМИ сообщалось о другом претендента из Франции – Лионе, а наставник "ткачей" Бруно Женезио успел заявить, что для него будет честью уступить место Особенному.

Теги
Трансферы Жозе Моуринью Жозе Моуринью Леонарду Жардим Леонарду Жардим Монако Монако Франция
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