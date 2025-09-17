В самолете, на котором Монако должен был лететь в Бельгию, сломалась система кондиционирования.

Монако не смог вылететь в Бельгию из-за проблем с самолетом. На авиалайнере вышла из строя система кондиционирования, информирует RMC Sport. В социальных сетях появились ролики, в которых видно, как футболисты монегасков разделись до трусов, когда идут на взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что видео выложили сами игроки, но вскоре удалили.

Спустя некоторое время, когда стало ясно, что быстро решить проблему не удастся, представителям клуба разрешили вернуться в терминал.

Монако доберется в Бельгию только завтра. Команда прибудет за несколько часов до игры с Брюгге в Лиге чемпионов.