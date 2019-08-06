Монако нашел замену Фалькао в Серии А

Французский Монако продолжает поиски форварда на случай ухода Радамеля Фалькао.

Монегаски заинтересовались нападающим Ромы Эдином Джеко, сообщает France Football.

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В трансфере боснийца в княжество заинтересован наставник Монако Леонарду Жардим. В борьбе за Джеко "красно-белым" нужно выдержать конкуренцию с миланским Интером, который пытается подписать форварда на протяжении всего трансферного окна. В частности, боссы Ромы отклонили предложение "нерадзурри" в размере 15 млн евро.

На стадионе Луи II Эдин Джеко должен стать заменой Радамелю Фалькао. Контракт колумбийца завершает действие летом 2020-го, но он может покинуть Монако еще в этом году.

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