toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Монако нашел замену Фалькао в Серии А

19:51 106 Читати українською
Монако нашел замену Фалькао в Серии А
Эдин Джеко / LaPresse

Французский Монако продолжает поиски форварда на случай ухода Радамеля Фалькао.

Монегаски заинтересовались нападающим Ромы Эдином Джеко, сообщает France Football.

Фалькао отказал Галатасараю

В трансфере боснийца в княжество заинтересован наставник Монако Леонарду Жардим. В борьбе за Джеко "красно-белым" нужно выдержать конкуренцию с миланским Интером, который пытается подписать форварда на протяжении всего трансферного окна. В частности, боссы Ромы отклонили предложение "нерадзурри" в размере 15 млн евро.

На стадионе Луи II Эдин Джеко должен стать заменой Радамелю Фалькао. Контракт колумбийца завершает действие летом 2020-го, но он может покинуть Монако еще в этом году.

Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах

blog_ava
Безус оценил шансы Динамо пройти Брюгге в квалификации Лиги чемпионов
09:43
841
Теги
Трансферы Эдин Джеко Эдин Джеко Радамель Фалькао Радамель Фалькао Рома Рома Монако Монако Франция Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Брюгге
21:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук