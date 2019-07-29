Монако нашел замену Фалькао в Реале

Монегаски заранее готовятся к уходу колумбийского форварда.

Монако близок к подписанию Мариано Диаса, сообщает Goal.

Трансфер Андре Силвы в Монако неожиданно срывается в последний момент

25-летний доминиканец станет заменой Радамелю Фалькао, которого связывают с переходом в Галатасарай. Диас уже имеет опыт выступлений в чемпионате Франции – в сезоне 2017/18 форвард защищал цвета Лиона, из которого вернулся в Реал прошлым летом. Впрочем, закрепиться в составе "сливочных" он так и не смог.

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В прошлом сезоне Диас провел за мадридцев 19 матчей, в которых отметился четырьмя голами.