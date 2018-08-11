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Монако начал новый сезон в Лиге 1 с победы над Нантом

20:54 47 Читати українською
Монако начал новый сезон в Лиге 1 с победы над Нантом
Нант – Монако / Фото ФК Монако

Состоялся очередной матч 1-го тура чемпионата Франции, где Нант принимал вице-чемпиона Монако.

Зрители дождались голов только во втором тайме. На 69-й минуте счет в матче открыл Маркуш Лопеш, на 80-й отличился Стеван Йоветич, а через три минуты гол на свой счет записал Радамель Фалькао.

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В конце поединка Нанту удалось отыграть один мяч. В итоге уверенная победа Монако 3:1.

Чемпіонат Франції 2018/19, 1 тур

Нант – Монако – 1:3

Голи: Сала, 90+2 – Лопеш, 69, Йоветіч, 80, Фалькао, 83

Франция1 турБожуар (Нант)

Нант - Монако: Суббота 11 августа 2018

Нант
Матч окончен
1 : 3
Монако
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