Наставник Монако Нико Ковач заинтересован в подписании Жерома Боатенга на правах свободного агента, сообщает France Football.

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Отмечается, что специалист ожидает, что немец сможет помочь монегаскам своим опытом. Боатенг намерен получить контракт сроком на 3 года. Другим игроком, который может присоединиться к Монако, является голкипер Боруссии Д Роман Бурки, трансфер оценивается в 5 млн евро.

Добавим, что монегаски занимают 3 место во французском первенстве с 74 пунктами и все еще сохраняют шансы на чемпионство.

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