Монако договорился с Челси о переходе Бакайоко

Полузащитник Челси Тьемуе Бакайоко уже пакует чемоданы во Францию.

Тьемуе Бакайоко отныне будет защищать цвета Монако, сообщает France Football.

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25-летний хавбек Челси будет выступать за монегасков на правах аренды до конца сезона 2019/20. Руководство французского клуба также настаивает, чтобы в контракт была включена возможность дальнейшего выкупа Тьемуе.

Напомним, Челси приобрел Бакайоко в 2017-м именно у Монако за 40 млн евро.

Прошлый сезон француз провел в Милане на правах аренды, где за 31 поединок Серии А отметился лишь голом и ассистом.

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