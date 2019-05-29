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Монако договорился с Атлетико о выкупе Мартинша

16:32 28 Читати українською
Монако договорился с Атлетико о выкупе Мартинша
Желсон Мартинш / Reuters

Полузащитник Желсон Мартинш не будет возвращаться в Мадрид в это межсезонье.

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24-летний хавбек перебрался в княжество из Атлетико в январе и на правах аренды отыграл вторую половину сезона. Генеральный директор монегасков Олег Петров на встрече с владельцами абонементов сообщил, что клуб выкупит португальца.

Ранее сообщалось, что трансфер Мартинша обойдется Монако примерно в 35 миллионов евро.

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