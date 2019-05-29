Монако договорился с Атлетико о выкупе Мартинша

Лига чемпионов — 17:20 10
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Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз на финал Лиги чемпионов 2018/19
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Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідейИспания — 14:47 753
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Реал и Челси согласовали формулу перехода Азара – мадридцы уже знают дату презентации бельгийцаИспания — 12:28 357
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Вальверде остается в Барселоне, – Cadena SERИспания — 01:15 322
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Скандал с договорными матчами в Испании: под подозрение попал поединок, который решил судьбу путевки в Лигу чемпионовИспания — 28 май 464