Монако договорился с Атлетико о выкупе Мартинша

Полузащитник Желсон Мартинш не будет возвращаться в Мадрид в это межсезонье.

Французский Монако решил сохранить португальца в своем составе, информирует L'Équipe

Виллаш-Боаш официально стал новым тренером Марселя

24-летний хавбек перебрался в княжество из Атлетико в январе и на правах аренды отыграл вторую половину сезона. Генеральный директор монегасков Олег Петров на встрече с владельцами абонементов сообщил, что клуб выкупит португальца.

Ранее сообщалось, что трансфер Мартинша обойдется Монако примерно в 35 миллионов евро.

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