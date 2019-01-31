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Монако арендовал у Тоттенхэма Н'Куду

31 января 17:26 55 Читати українською
Монако арендовал у Тоттенхэма Н'Куду
Жорж-Кевин Н'Куду / фото из соцсетей

Полузащитник Тоттенхэма Жорж-Кевин Н'Куду продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Монако договорился о переходе 23-летнего футболиста на правах аренды до конца этого сезона, сообщает официальный сайт французского клуба.

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Отмечается, что в арендной сделке футболиста не будет предусмотрена опция выкупа. В услугах Н'Куду был также заинтересован Сент-Этьен.

Жорж-Кевин перешел в Тоттенхэм из Марселя в 2016 году. Переход Н'Куду в английский клуб обошелся в 11 млн евро.

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Прошлый сезон французский хавбек также провел в аренде в Бернли. В текущем сезоне Н'куду принял участие в одном матче за Тоттенхэм в английской Премьер-лиге и отдал одну результативную передачу.

Теги
Англия Монако Монако Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Тоттенхэм Тоттенхэм Франция Жорж-Кевин Н'Куду Жорж-Кевин Н'Куду
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