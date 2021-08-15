УЕФА уже назначил арбитров на первые встречи плей-офф квалификации ЛЧ. Шахтер тоже узнал своего рефери.

Главным арбитром поединка Монако – Шахтер будет нидерландский рефери Дани Маккели, сообщает официальный сайт УЕФА.

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38-летнему арбитру, который также работает инспектором в полиции Роттердама, на линиях будут помогать соотечественники Хессел Стеегстр и Ян де Врис. Роль четвертого судьи будет исполнять Аллард Линдхаут, а за VAR будет отвечать Кевин Блом.

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Напомним, 17 августа Монако встретится с Шахтером в первом поединке плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч запланирован на 25 августа.

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