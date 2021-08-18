"Это Лига чемпионов, где каждый игрок должен собраться и быть готовым немедленно. У меня нет конкретного объяснения поражению. Возможно, мы несколько переволновались. Мы проиграли первый матч, но осталось 90 минут. В прошлом мы меняли сложные ситуации, например, я помню матч против Манчестер Сити в 2017 году. Будет очень хороший ответный матч.

Монако – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Голкипер Шахтера сделал свое дело и действовал хорошо в нужное время. Мы стараемся реализовать свои возможности. Мы на правильном пути. Даже в случае нашей победы результат не был бы окончательным. У нас много надежд, но придется отыгрываться. Нужно постоянно быть сосредоточенным и избегать ошибок. Будет важно забивать голы. Мы должны быть решительными, особенно на последних 30 метрах поля", – приводит слова Сидибе официальный сайт Монако.

Напомним, ответный матч на харьковском ОСК Металлист состоится уже через неделю – 25 августа.

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