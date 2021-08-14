Атакующий хавбек Монако Александр Головин рискует не сыграть против Шахтера в ЛЧ.

Головин вышел на замену в проигранном матче с Лорьяном и получил сильный ушиб. Россиянин сумел доиграть до финального свистка с перевязанной ногой, но его участие в первом поединке с Шахтером под вопросом, сообщает Sport24.

Ковач сообщил, что все будет зависеть от состояния атакующего хавбека. Если обследование покажет проблемы со здоровьем, тренер не будет рисковать Головиным в домашней игре против "горняков".

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Монегаски плохо стартовали в Лиге 1. Команда выдает грандиозные показатели владения (74%), но с реализацией преимущества есть проблемы. 17 августа Монако встретится с Шахтером в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

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