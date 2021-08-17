"Пока я буду сдержан в оценках. Для меня эта команда сейчас немного лучше, чем в прошлом сезоне. Пришел новый тренер, взяли хороших футболистов, но пока сложно найти большие изменения в качестве игры. Бразильская оборона в лице Марлона и Витао меня не впечатляет. Матвиенко выглядит на порядок сильнее этих легионеров.

Монако – Шахтер: анонс матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Исмаили неплохо работает на атаку, но в обороне на его фланге тоже есть проблемы. Тете одну игру выдал сумасшедшую, а в следующей его не было видно. В атаке Шахтер действует неплохо, а по игре в обороне и в середине поля есть вопросы. Маркос Антонио не впечатляет. По стартовым матчам трудно кого-то выделить, кто все поединки провел стабильно. Разве что Соломон, но он пропустил две игры из-за травмы.

Да, когда Шахтер с мячом, они – красавцы, но коллективным отбором мяча и при Луческу Шахтер не мог похвастаться. Стабильности "горнякам" пока не хватает. Можно ли списать это на старт сезона? Вряд ли. Все-таки официальные матчи идут уже почти месяц, а на носу групповой раунд Лиги чемпионов, в который еще нужно пробиться", – поделился Кравченко в комментарии Команда№1.

К слову, Шахтер и Монако в очном поединке определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже сегодня, 17 августа, на территории княжества. Ответный матч в Харькове запланирован на 25 августа.

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