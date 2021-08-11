"Сначала нужно подготовиться к Лорьяну, а потом думать о Шахтере. Мы увидели в прошлом сезоне, насколько это классная команда, они дважды обыграли Реал, у них немало бразильцев, новый тренер Роберто Де Дзерби.

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Это самая сложная команда, с которой нам придется встречаться в плей-офф. Шахтер – грозный соперник, привыкший к таким встречам в Лиге чемпионов. Несмотря на то, что они – фавориты, мы верим в свои силы и качества. Мы много работали в прошлом году, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Мы рады сыграть в этом матче, но я прежде всего как тренер думаю о Лорьяне в пятницу", – цитирует хорвата официальный сайт клуба.

Отметим, что матчи плей-офф квалификации сыграют 17 и 24 августа. Победитель поединка выйдет в групповой этап ЛЧ.

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