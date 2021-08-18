Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния украинской и французской команд в матче плей-офф самого престижного еврокубка.

Самым полезным игроком поединка Монако – Шахтер по оценкам InStat стал голкипер "горняков" Анатолий Трубин, сообщает издание Zbirna.com.

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Рейтинг эффективности его игры составил 348 баллов. В активе голкипера сборной Украины пять отраженных ударов, три удачных выхода из ворот и 32 передачи с точностью 81%.

В тройку лучших игроков поединка также вошли Педриньо (319 баллов) и Марлон (315 баллов).

Напомним, накануне "горняки" в первом поединке плей-офф Лиги чемпионов одолели Монако со счетом 1:0. Ответный матч состоится через неделю, 25 августа. Начало встречи в 22:00.

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