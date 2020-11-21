Монегаски вырвали победу над ПСЖ в 11 туре Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча.

Чемпионат Франции, 11 тур

Монако – ПСЖ – 3:2

Голы: Фолланд, 52, 66, Фабрегас, 84 (п) – Мбаппе, 25, 37 (п)

Килиан Мбаппе оформил дубль в первом тайме, а ПСЖ ушел на перерыв с комфортным преимуществом 2:0. Впрочем, во втором тайме команда Нико Ковача смогла перевернуть ход игры.

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Сначала Кевин Фолланд оформил дубль, а под занавес поединка Монако получил право на пенальти. Сеск Фабрегас переиграл Кейлора Наваса и принес монегаскам 3 очка. Теперь именно подопечные Нико Ковача стали главным преследователем парижан, поднявшись на второе место турнирной таблицы. У ПСЖ 24 очка, у Монако – на 4 меньше.

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