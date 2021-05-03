Поединок 35-го тура Лиги 1 подарил не слишком приятную концовку. Уже после финального свистка арбитр поединка показал сразу 4 красные карточки.

Лион, который играл в меньшинстве после удаления Какере на 70-й минуте, сумел вырвать важную гостевую победу. Сразу после финального свистка на поле стадиона Луи II вспыхнули страсти. Возникла потасовка, которая сопровождалась взаимными оскорблениями и толчками.

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В конце концов, арбитр поединка Клеман Тюрпен показал сразу 4 красные карточки – по 2 в составе каждой команды. У Монако "красный свет" перед собой увидели Виллем Гюббельс и Пьетро Пеллегри, а у Лиона были удалены Марсело и Де Шильо.

Президент Лиона Жан-Мишель Ола уже обвинил двух игроков Монако в провокации. По его мнению, именно игроки хозяев спровоцировали инцидент. Интересно, что на следующий матч против Лорьяна Лион из-за дисквалификаций потерял сразу 4-х футболистов.

Заметим, благодаря этой победе Лион вплотную приблизился к монегаскам в турнирной таблице. "Ткачи" отстают всего на 1 очко и занимают 4 место Лиги 1. В то же время команда Руди Гарсии отцепила подопечных Ковача от Лилля и ПСЖ, которые оторвались на 5 и 4 пункта соответственно.

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