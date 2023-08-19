Главный тренер луганчан Ненад Лалатович высказался относительно предстоящего противостояния со Славией в борьбе за выход в групповой этап Лиги Европы.

"Смотрел ли я поединки Славии с СК Днепр-1? Да. Обе игры. Славия забила необязательный быстрый гол. Это придало им уверенности.

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Команда из Праги – очень агрессивная. У нее очень хороший прессинг. Центральные защитники не боятся действовать один в один. Нам надо быть очень дисциплинированными, играть компактно и выдержать единоборства. Моменты у нас будут", – цитирует Лалатовича официальный сайт луганчан.

Напомним, первый поединок между чешской и украинской командами состоится в четверг, 24 августа, в 20:00 в Праге. Ответный матч – через неделю в польском Люблине.

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